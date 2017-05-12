Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Çin Halk Cumhuriyeti'ne hareket edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

3- TÜİK, mart ayı süt-süt ürünleri ve kümes hayvancılığı üretimi ile ocak-mart dönemi kırmızı et üretimi istatistiklerini açıklayacak.

4- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları toplantısına katılacak, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisini takip edecek.

8- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda devam ediyor.

9- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, Kayserispor-Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.