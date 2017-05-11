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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

11 Mayıs 2017 09:20

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milano'da temaslarını sürdürecek, ardından Akdeniz İçin Birlik Parlamento Asamblesi Başkanlık Divanı Toplantısına katılmak üzere Roma'ya geçecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pitella ve beraberindeki heyet ile JW Marriott Otel'de kahvaltıda bir araya gelecek.

4- TBMM'den 

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

5- TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi ciro ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. 

6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bir araya gelecek.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

10- 9. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri açılışı, Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılacak

11- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak. 

12- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Manchester United-Celta Vigo ve Olympique Lyon-Ajax maçları oynanacak.

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