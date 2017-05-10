Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı resmi törenle karşılayacak Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası, Koroma ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, konuk Cumhurbaşkanı ile resmi akşam yemeğine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'ya hareket edecek.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Töreni'ne katılacak, resmi temaslarda bulunmak üzere Milano'ya hareket edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması açılış programına katılacak, Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

5- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

7- TÜİK, 2016 yılı "istatistiklerle aile" verilerini ve Mart 2017 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

8- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanyol ekipleri Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaşacak.

12- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, karşı karşıya gelecek.