T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

10 Mayıs 2017 08:45

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı resmi törenle karşılayacak Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası, Koroma ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, konuk Cumhurbaşkanı ile resmi akşam yemeğine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak, Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'ya hareket edecek.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Danıştay'ın 149. Kuruluş Yıl Dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Töreni'ne katılacak, resmi temaslarda bulunmak üzere Milano'ya hareket edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması açılış programına katılacak, Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

5- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

7- TÜİK, 2016 yılı "istatistiklerle aile" verilerini ve Mart 2017 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

8- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanyol ekipleri Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaşacak.

12- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, karşı karşıya gelecek. 

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24