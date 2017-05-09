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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

09 Mayıs 2017 08:47

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket edecek.

- Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nde resmi törenle karşılanacak.

- Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile Beyan Sarayı’nda baş başa görüşecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah'ın Beyan Sarayı'nda onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Tuyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışı yapacak, partisinin genel merkezinde AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.

3- CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

5-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi üzerinden görüşmeler başlayacak.

6- TÜİK, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve mart ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor. 

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Juventus takımı, Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

11- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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