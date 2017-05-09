Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket edecek.
- Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nde resmi törenle karşılanacak.
- Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile Beyan Sarayı’nda baş başa görüşecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah'ın Beyan Sarayı'nda onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.
2- Başbakan Binali Yıldırım, Tuyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışı yapacak, partisinin genel merkezinde AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.
3- CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.
4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.
5-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi üzerinden görüşmeler başlayacak.
6- TÜİK, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve mart ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.
7- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.
8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
10- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Juventus takımı, Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
11- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.