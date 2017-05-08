Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül için öğle namazını müteakip Cami Kebir'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

- Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'na iştirak edecek, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Majid Al Qasabi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile Hilton Garden Otel'de bir araya gelecek.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu" ile Vakıf Haftası açılış törenlerine katılacak.

4- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA Finans Masası'na konuk olacak.

5- TÜİK, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.

6- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Washington'da görüşecek.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor maçlarıyla tamamlanacak.