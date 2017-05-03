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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

03 Mayıs 2017 09:10

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya seyahati

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket edecek. 

- Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek, çalışma yemeği ve heyetlerarası görüşmeye katılacak Erdoğan, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

5- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6- FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler, Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin hakim karşısına çıkarılacak.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Etnospor ve İstanbul Gençlik Festivali basın toplantısına katılacak. 

11- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde erkekler serbest stil 65 kiloda Mustafa Kaya ve 97 kiloda Rıza Yıldırım, kadınlarda 53 kiloda Fikriye Gök ve 60 kiloda Gamze Nur Adakan mindere çıkacak.

12- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Monaco ile Juventus karşı karşıya gelecek.

13- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Ajax ile Olympique Lyon karşılaşacak.

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