Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi Komitesi Başkanı Havaca Süheyl Mansur'u kabul edecek.

2- CHP ve MHP'nin Grup Toplantıları yapılacak.

3-TBMM'den

- Genel Kurulda gündemdeki konular ele alınacak.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

4- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak.



8- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçında Olympiakos ile Anadolu Efes, Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

9- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı ve 86 kiloda Selim Yaşar, kadınlarda ise 48 kiloda Evin Demirhan ve 63 kiloda Hafize Şahin mindere çıkacak.