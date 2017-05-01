T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

01 Mayıs 2017 08:51

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan, daha sonra Taj Palace New Delhi Otel'de düzenlenecek Türkiye-Hindistan İş Forumu'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hyderabad House'ta baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, ayrıca şeref defterini imzalayacak.

- Erdoğan, Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine verilecek fahri doktora törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirecek ve Mukherjee tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genel Merkezi'nde MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Türk-İş tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda kutlama programı düzenlenecek.

7- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile diğer kuruluşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlayacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçlarında Bursaspor-Galatasaray, Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

9- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo 1. tur müsabakaları Garanti Koza Arena'da başlayacak.

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24