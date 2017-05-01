Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan, daha sonra Taj Palace New Delhi Otel'de düzenlenecek Türkiye-Hindistan İş Forumu'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hyderabad House'ta baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, ayrıca şeref defterini imzalayacak.

- Erdoğan, Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine verilecek fahri doktora törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Cumhurbaşkanı Mukherjee ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme gerçekleştirecek ve Mukherjee tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genel Merkezi'nde MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Türk-İş tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda kutlama programı düzenlenecek.

7- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile diğer kuruluşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlayacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçlarında Bursaspor-Galatasaray, Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

9- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo 1. tur müsabakaları Garanti Koza Arena'da başlayacak.