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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

21 Nisan 2017 09:05

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını Mabeyn Köşkü'nde kabul edecek.

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Bakanlık'ta düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Askeri Öğrenci Alımı Tanıtım Toplantısı'na katılacak

3- TÜİK, 2016 yılı "istatistiklerle çocuk" ve Ocak-Mart 2017 dönemi "bina inşaatı maliyet endeksi" verilerini açıklayacak. 

4- Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.

9- THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçlarında Olympiakos-Anadolu Efes ve Real-Madrid-Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. 

10- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi İsviçre'de yapılacak. 

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