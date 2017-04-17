Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek.
2- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
2- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistikleri ile 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıklayacak.
3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.