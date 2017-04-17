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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

17 Nisan 2017 10:31

1- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından gelişmeler takip edilecek.

2- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

2- TÜİK, ocak ayı işgücü istatistikleri ile 1990-2015 dönemi sera gazı emisyonu verilerini açıklayacak. 

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. 

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. 

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