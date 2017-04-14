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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

14 Nisan 2017 09:05

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek "Konya Buluşması"nda halka hitap edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Feriye Palace'ta basın toplantısı yapacak, Ramada İstanbul Tekstilkent'te STK temsilcileriyle buluşacak, Double Tree by Hilton Hotel'de servis şoförleri ve esnafla bir araya gelecek.

3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

4- TÜİK, şubat ayı sanayi ciro endeksi ile mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak. 

- İlk gün yarı finalde Fenerbahçe-UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk-USK Prag maçları oynanacak. 

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. haftası, Anadolu Efes-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe-Gaziantep Basketbol maçlarıyla başlayacak. 

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