Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.

- Yıldırım, Kütahya Zafer Meydanı'nda halka seslenecek ve Valiliği ziyaret edecek, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak ve Valiliğe ziyarette bulunacak.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

3- TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

4- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ABD'li mevkidaşı James Mattis ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görüşecek ve SETA'nın düzenlediği panelde konuşacak.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak.