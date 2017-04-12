Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Thermal Otel'de hemşehri dernekleri ile buluşma programına katılacak, Bornova ve Bayraklı'da halka hitap edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezinde geri dönüşüm işçileriyle bir araya gelecek.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

4- TÜİK, Şubat 2017 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

5- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşecek.

6- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ karşı karşıya gelecek.

10- Spor Toto Süper Lig 18. hafta erteleme maçında Gaziantepspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih-Real Madrid ve Atletico Madrid-Leicester City maçları ile ertelenen Borussia Dortmund-Monaco karşılaşması yapılacak.