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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

11 Nisan 2017 08:38

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde F1 CEO’su Chase Carey'i kabul edecek, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenecek "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap edecek.

2- Başbakan Binalı Yıldırım, İzmir esnafıyla bir araya gelecek, Gaziemir ve Buca'da halka hitap edecek.

-Yıldırım, İstanbul'a geçerek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erzincanlılarla buluşacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziraat odaları yöneticileri, STK temsilcileri, Mustafa Kemal Paşa ilçesi ve Karacabey ilçesi muhtar ve azaları ile bir araya gelecek, Mustafa Kemal Paşa'da halkla buluşacak, Tofaş otomobil fabrikasını ziyaret edecek, merkez ilçe muhtarları ve azaları ile STK temsilcileriyle görüşecek, Kültürpark'ta Göçmen Buluşması'na katılacak

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G7 Dışişleri Bakanlarının yer aldığı, İtalya'nın Lucca kentindeki ikinci ve son gün toplantısının Suriye özel oturumuna katılacak.

6- TÜİK, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması operasyonu izleniyor.

10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları, Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmalarıyla başlayacak.

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