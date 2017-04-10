Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtar ve azalar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantılar yapacak, Şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer ve Şehit Piyade Onbaşı Samet Özen'in ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunacak, kadınlarla bir araya gelecek.

2-TÜİK, şubat ayı sanayi üretim endeksi ile finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

4- İtalya, G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde 2 gün boyunca G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 ülkeleri, terör başta olmak üzere küresel gelişmeleri, Suriye, Irak, Libya, İran, Ukrayna ve Afrika'yı ele alacak.

5- ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

10- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçlarında Darüşşafaka Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.