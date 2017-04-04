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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

04 Nisan 2017 09:04

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek ve Yozgat Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak ve Valiliği ziyaret edecek, Dolmabahçe Ofisi'nde sanatçılarla bir araya gelecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GİMAT Dernek binasında, GİMAT esnafı ile bir araya gelecek. 

4- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Şebinkarahisar'da imam hatip lisesi pansiyonu, Çamoluk'ta imam hatip lisesi açılışına katılacak, Alucra'da organize edilecek toplantıya iştirak edecek.

5- Hazine, 10 yıl (3 bin 612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı için ihale düzenleyecek. 

6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. 

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