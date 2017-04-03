Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da toplu açılış törenlerine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, İvedik OSB'de sanayi esnafıyla buluşacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanalları genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile toplantıda bir araya gelecek, avukatlar ve sanatçılarla buluşacak.

4- TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

5- Irak'ın Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Galatasaray ile Adanaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank maçıyla sona erecek.