Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da toplu açılış törenlerine katılacak.
2- Başbakan Binali Yıldırım, İvedik OSB'de sanayi esnafıyla buluşacak.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanalları genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile toplantıda bir araya gelecek, avukatlar ve sanatçılarla buluşacak.
4- TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
5- Irak'ın Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.
6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
8- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Galatasaray ile Adanaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.
9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank maçıyla sona erecek.