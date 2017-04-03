T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

03 Nisan 2017 09:08

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da toplu açılış törenlerine katılacak. 

2- Başbakan Binali Yıldırım, İvedik OSB'de sanayi esnafıyla buluşacak. 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanalları genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile toplantıda bir araya gelecek, avukatlar ve sanatçılarla buluşacak. 

4- TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

5- Irak'ın Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor. 

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. 

8- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Galatasaray ile Adanaspor, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank maçıyla sona erecek.

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24