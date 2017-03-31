Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kars mitinginde halka hitap ederek Valiliği ziyaret edecek, Ağrı mitinginde konuşacak ve valiliğe ziyarette bulunacak, Büyük Sivas Buluşması'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf buluşmasına katılacak, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile il merkezinde ve Bucak ilçesinde bir araya gelecek.

- Kılıçdaroğlu, iş dünyası ve muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluşacak.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TÜMSİAD mensupları ile bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesis açılışına ve Onikişubat Belediyesi Döngele İmam Hatip Ortaokulu temel atma törenine katılacak, STK ve KYK öğrenci yurdu ziyaretleri gerçekleştirecek.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

5- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, SETA tarafından yayımlanan "Avrupa İslamofobi Raporu" tanıtım panelinde konuşma yapacak.

6- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane'de valiliği ziyaret edecek, Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelecek, toplu temel atma ve toplu açılış törenine katılacak; Erzincan'da valiliği ziyaret edecek, AKP il teşkilatı istişare toplantısına katılacak.

7- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

8- TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme rakamı ile Şubat 2017 dönemi dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi 29. haftasında Galatasaray Odeabank-Baskonia ve Real Madrid-Fenerbahçe maçları oynanacak.