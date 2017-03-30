Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'de İstasyon Meydanı'nda halka seslenecek ve Valiliğini ziyaret edecek, Gazi Mihal Köprüsü çıkışında TEM Edirne Karaağaç Bağlantı Yolu'nun (Meriç Köprüsü) açılış törenine iştirak edecek; Kırklareli'de Şevket Dingiloğlu Parkı'nda düzenlenen mitinge katılarak Valiliğe ziyarette bulunacak.

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası Konferans Salonu'nda, bölgede faaliyet gösteren reel sektör temsilcileri ve iş adamları ile bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AKP TBMM Grubu tarafından hazırlanan 15 TIR'lık yardım konvoyu uğurlama törenine katılacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Nusaybin'de "6700 Konut ve 400 İş Yeri" temel atma törenine iştirak edecek.

5- TÜİK, mart ayı ekonomik güven endeksi ile geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Selimiye Camisi'nde Regaib Kandili özel programına katılacak.

8- Basketbol THY Avrupa Ligi 29. haftasında Anadolu Efes-Olympiakos ve Brose Bamberg-Darüşşafaka Doğuş maçları yapılacak.