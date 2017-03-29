Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarız Belediyesi Kadın Misafirhanesi ile partisinin Pınarbaşı İlçe Başkanlığı açılışlarına katılacak, halka seslenecek, STK temsilcileri ve muhtarlarla İl Özel İdare Salonu'nda bir araya gelecek, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın ailesine taziyede bulunacak, Şehitler Durağı'nı ziyaret edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Başkanlığı'nda, 115 adet hafif tonaj kentsel arama kurtarma aracının 81 il müdürlüğüne uğurlanması törenine katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi'nde "Türk İslam Geleneğinde Devlet Yönetimi" panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

6- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Zirvesi'ne iştirak edecek.

7- TÜİK, ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

8- İngiltere, Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini işleterek Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatacak.

9- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında MHP Reisen-Banvit ve Umana Reyer-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.