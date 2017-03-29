T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

29 Mart 2017 09:07

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katılacak. 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarız Belediyesi Kadın Misafirhanesi ile partisinin Pınarbaşı İlçe Başkanlığı açılışlarına katılacak, halka seslenecek, STK temsilcileri ve muhtarlarla İl Özel İdare Salonu'nda bir araya gelecek, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın ailesine taziyede bulunacak, Şehitler Durağı'nı ziyaret edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Başkanlığı'nda, 115 adet hafif tonaj kentsel arama kurtarma aracının 81 il müdürlüğüne uğurlanması törenine katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi'nde "Türk İslam Geleneğinde Devlet Yönetimi" panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

6- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Zirvesi'ne iştirak edecek.

7- TÜİK, ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

8- İngiltere, Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini işleterek Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatacak.

9- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında MHP Reisen-Banvit ve Umana Reyer-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak. 

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24