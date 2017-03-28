Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık’ı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Karaman ve Niğde valiliklerini ziyaret edecek, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ve Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze'de muhtar ve azalarla kahvaltı yapacak, Darıca'da fabrika ve tekstil atölyesinde kadın işçilerle öğle yemeği yiyecek, STK'larla toplantı yapacak, Gebze OSB'de iş adamları ile bir araya gelecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi ve SETA tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katılacak.

5- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan Milli Günü resepsiyonuna katılacak.

6- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, Hakkari, Şırnak, Cizre, İdil, Silopi ve Yüksekova doğalgaz dağıtım ihalesi yapılacak, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ihalenin ardından değerlendirme konuşması yapacak.

7- TÜİK, 2016 yılı "Canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarıyla üretim değeri"ni açıklayacak.

8- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 23. haftası, Galatasaray Odeabank-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler maçıyla tamamlanacak.

9- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.