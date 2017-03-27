Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl'de kanaat önderleri, STK temsilcileri, esnaf ve çiftçilerle buluşacak, kamyon ve tır garajı esnafını ziyaret edecek.

- Kılıçdaroğlu, Bursa şoförler, minibüsçüler, taksiciler, servis odaları ve Karadeniz dernekleri temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu'nun açılışı ile "Afet Risklerini Azaltmak İçin Teşviklerin Oluşturulması" başlıklı üst düzey oturum ve basın toplantısına katılacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak su şişeleme fabrikasının temel atma törenine iştirak edecek.

- Eti Fabrikası işçileriyle buluşacak Müezzinoğlu, iki ayrı mahallede Toplum Aile Destek Merkezi kursiyerleriyle bir araya gelecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşecek.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nallıhan'da DSİ tesisi temel atma ve Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtım törenleri ile AK Parti ilçe teşkilatınca düzenlenen anayasa halk oylaması mitingine katılacak.

6- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gibor Çorap Fabrikası'nı ve esnafı ziyaret edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.

7- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çırağan Otel'de "Türkiye İmaj Kampanyası"nın tanıtımını gerçekleştirecek.

8- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çatalca'ya taşınan Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün açılış törenine katılacak.

9- TÜİK, Mart 2017 dönemi "sektörel güven endeksleri"ni açıklayacak.

10- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, Artvin Doğalgaz Dağıtım ihalesi yapılacak.

11- Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylaması için yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanacak. İlk oyları Danimarka, Belçika, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları kullanacak.

12- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

14- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Kütüphane'de düzenlenecek "53. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"ne katılacak.

15- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, vatandaşlarla buluşacak, Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde ilçe sandık kurulları ve okul bina kat sorumluları ile yemekte bir araya gelecek.

16- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Moldova ile Yeni Eskişehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da izleyecek.