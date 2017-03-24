Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Burdur Valiliği'ni ziyaret ederek Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecek, Isparta Valiliği önünde düzenlenen mitinge katılacak ve Isparta Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.

- Yıldırım, Belek Cornelia Otel'de düzenlenecek Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu açılış programına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bursa mitingine katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Hanifi Şireci Camisi'nin açılışına katılacak, bir fabrikada işçilerle yemekte bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Genç Kürsü programına iştirak edecek.

5- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Beyoğlu STK temsilcileri ve işadamları ile kahvaltı yapacak, Eyüp'te cuma sohbetine ve ilk milli yazılım PARDUS'un tanıtım toplantısına katılacak; Kağıthane'de işadamlarıyla, Esenler'de Giresunlularla buluşacak.

6- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşacak.

7- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Şehit Er Onur Deniz'in Andırın Yeşilova'daki cenaze töreni katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

8- TÜİK, 2017 Şubat dönemi "konut satış istatistikleri"ni açıklayacak.

9- Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 5. turu devam edecek. Görüşmelerin ikinci gününde, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, görüşmelerin resmi açılışını yaparak Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı görüşecek.

10- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.

11- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında Antalya Stadı'nda Finlandiya ile karşılaşacak.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek.