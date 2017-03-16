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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

16 Mart 2017 09:02

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki Demokrasi Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta, Güney Kore Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ı kabul edecek.

- Yıldırım, Çankırı'da Valiliği ziyaret edecek, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek, Karabük Kent Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek ve Valiliğe ziyarette bulunacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla buluşacak, iki şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Hasan Güngör Spor Salonu'ndaki "Halkla Buluşma" programına katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. 

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, STK temsilcileriyle buluşacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililere hitap edecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansına katılacak.

6- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek. 

7- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang ile 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Otoyol Kesimi Sözleşmesi imza törenine iştirak edecek ve "Siber Yıldız" ödül törenine katılacak.

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarına ilişkin kararını açıklayacak.

9- TÜİK, "İstatistiklerle Yaşlılar 2016" bültenini açıklayacak.

10- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları oynanacak.

- Beşiktaş, Vodafone Arena'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. 

11- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Maccabi Fox ve Brose Bamberg-Fenerbahçe maçları yapılacak.  

12- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında Arkas Spor, Rusya'nın Dinamo Moskova takımını konuk edecek. 

13- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray, deplasmanda Polonya'nın Budowlani takımıyla karşı karşıya gelecek. 

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