Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Tıp Bayramı programına katılacak, güven mektubu takdim edecek Umman Sultanlığı Büyükelçisi Kasım Muhammed Salim El Salhi, Kosta Rika Büyükelçisi Marcelo Varela-Erasheva ve Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sandovıc'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ı kabul edecek, Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret edecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Yıldırım, Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan el Cenabi'yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

4- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 8. Genel Kuruluna katılacak.

6- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Üreten Türkiye Konuşuyor" programına katılacak, AK Parti seçim bürosu açılışına ve 3. Van Alışveriş Festivali Lansmanı'na iştirak edecek.

- Zeybekci ayrıca ile parti il teşkilatının salon toplantısında bulunacak olan ve Van Sanayi ve Ticaret Odasının 55. yıl kutlamasına katılacak.

- Tüfenkci de Memur-Sen'in toplantısına iştirak edecek.

7- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD'ın "Geleceğine Sahip Çık" programına, Mersin Ziraat Odasının Akdeniz Meyve Sineği Zararlısı ile Mücadele Eylem Planı tanıtımına iştirak edecek.

8- Hazine, 5 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesini gerçekleştirecek.

9- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus-Porto, Leicester City-Sevilla maçları yapılacak.

11- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Muratbey Uşak, deplasmanda Fransa'nın Nanterre 92 ekibiyle karşılaşacak.