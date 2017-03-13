Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan, "Gazi Mecliste O Gece" adlı kitabın tanıtımına katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan'da muhtarlar buluşmasında konuşacak, partisinin genel merkezinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu heyetini kabul edecek.



4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinde (ASKON) "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Ekonomisine Etkileri" başlıklı konuşma yapacak.

5- TÜİK, ocak ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini" açıklayacak.



6- Hollanda yönetiminin, Türk bakanların vatandaşlarla buluşmasını ve diplomatik temsilciliklere ulaşmasını engellemesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.



9- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta, Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.



10- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla sona erecek.