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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

13 Mart 2017 08:55

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan, "Gazi Mecliste O Gece" adlı kitabın tanıtımına katılacak. 

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan'da muhtarlar buluşmasında konuşacak, partisinin genel merkezinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu heyetini kabul edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinde (ASKON) "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Ekonomisine Etkileri" başlıklı konuşma yapacak.

5- TÜİK, ocak ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini" açıklayacak.

6- Hollanda yönetiminin, Türk bakanların vatandaşlarla buluşmasını ve diplomatik temsilciliklere ulaşmasını engellemesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

9- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta, Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.

10- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Demir İnşaat Büyükçekmece-Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla sona erecek.

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