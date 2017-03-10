Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına ve Putin tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.

- Anlaşma imza töreni ve Putin ile ortak basın toplantısına iştirak edecek ve Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Moskova'dan ayrılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Valiliği ziyaret edecek ve Anıtpark Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

- Yıldırım, Demokrasi Meydanı'ndaki mitinge katılacak ve Valiliği ziyaret edecek.

3- CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Inn Otel'de iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek; Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar ve Akyurtlu muhtarlarla toplantı yapacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda bir araya gelecek, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Memur-Sen'in ev sahipliğinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.

5- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Alucralılar Derneğini ziyaret edecek; sanayici, işadamları, esnaf ve sanatkarlarla toplantı yapacak, hanımlar konağını açacak ve TÜGVA Samsun Şubesinin toplantısına katılacak.

6- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylaması çalışmaları kapsamında düzenlenen programa iştirak edecek.

7- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Belediyeyi ziyaret edecek, Bahçe ilçesi sakinleriyle buluşacak, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelecek ve STK temsilcileri sohbet toplantısı yapacak.

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Fatih Belediyesi'nde Fatih Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi lansmanına, Avcılar Hilton Otel Double Tree'de İstihdam Teşvikleri İşveren Bi̇lgi̇lendi̇rme Toplantısı'na ve Esenler Kültür Merkezi'nde Rumelili Vatandaşlarla Buluşma'ya katılacak.

9- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyazşehir Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansına iştirak edecek.

10- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çimen Gurme'de Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca düzenlenecek kahvaltıya, Valilik'te 16 derslikli lise hizmet binasının yapımı protokol imza törenine katılacak.

- "Beyaz Bayrak" alan 95 okul için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül törenine iştirak edecek Yılmaz, Sivas Termal Otel'de Gürün ve Doğanşar mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelecek.

11- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, il merkezi ve Banaz ilçesinde DSİ'nin toplu temel atma ve açılış törenleri ile Eşme ilçesinde Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı merasimine katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti teşkilatını ziyaret edecek, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında Eşme ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirecek.

12- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Narman, Uzundere, Tortum ilçelerinde kaymakamlık ve belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek, Uzundere'de sandık görevlileri ve eğitimcilerle toplantı yapacak.

13- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, kadınlarla ve partisinin il yöneticileriyle toplantıda bir araya gelecek, esnafa, şehit yakınlarına, yaşlı ve engellilere ziyaretler gerçekleştirecek, gençlerle yemekte buluşacak.

14- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ve İmam Hatipliler Platformu'nu ziyaret edecek, TSO ve esnaf odaları ile buluşacak.

15- Maliye Bakanı Naci Ağbal, MÜSİAD 95. Genel İdare Kurulu kapsamında verilecek yemekte konuşacak.

16- Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Almanya'da Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde spor dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve "15 Temmuz Anma Programı: İçimizdeki Kahramanlar" programına katılacak.

17- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

18- TFF 1. Lig'in 24. haftası, Göztepe-Ümraniyespor maçıyla start alacak.

19- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Brose Bamberg ve Olympiakos-Darüşşafaka Doğuş karşılaşmaları yapılacak.