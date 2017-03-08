Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Bornova'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyol kesiminin açılış törenine katılacak, Kınık Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

- Yıldırım, Kınık Taksi Meydanı'nda halka hitap edecek, Aliağa Enka Spor Salonu'nda "STK Buluşması"na iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El-Bab'ta şehit düşen er Ömer Akkuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda 5 bin kadınla buluşacak, kent meydanında halka hitap edecek.

3- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Borsa İstanbul ile çeşitli uluslararası kuruluşların, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemek amacıyla ortaklaşa düzenlediği gong törenine katılacak.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği ziyaret edecek Dünya Kadınlar Günü programına katılacak, AKP İl Başkanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ziyarette bulunacak ve partisinin İl Gençlik Kolları'nın "Genç Kürsü" programına iştirak edecek.

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- Sanayi Komisyonunda, Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kurulmasına ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.

7- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Chatham House'da düzenlenecek programa katılacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.

8- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen "Bu Toprağın Kadınları Buluşuyor" programına katılacak.

9- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Kadınlar Günü programına iştirak edecek.

10- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kulu, Cihanbeyli, Altınekin esnafı ve mahalle temsilcileriyle görüşecek, Konya yerel basın temsilcileri ile AKP İl Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelecek.

11- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim ile perakende satış endekslerini açıklayacak.

12- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek, 51. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nı ziyaret edecek.

13- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası İyilik Ödülleri"nin bu yılki sahiplerini başkanlık binasında açıklayacak.

14- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurumun kadın personeliyle bir araya gelecek, Ankara Sincan Kadın Cezaevini ziyaret edecek.

15- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Almanya'da 51. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'ndaki Bakanlık standında basın açıklaması yapacak ve Türkiyeli katılımcıların standlarını ziyaret edecek.

- Fuar kapsamında 7. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Bakanlar Toplantısı'na katılacak Avcı, Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig ve tur operatörleri ile görüşecek, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona iştirak edecek.

16- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund-Benfica ve Barcelona-Paris Saint Germain maçları oynanacak.

17- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş Sompo Japan ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak.

18- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son antrenmanını Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapacak.