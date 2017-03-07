Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani Mulki’yi kabul edecek, Ankara Arena Spor Salonu'nda, "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı"na katılacak.

2- TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Ürdün Başbakanı Hani el Mulki ile görüşecek, konuk Başbakan'a 'FETÖ'nün darbe girişiminde Meclis'in hasar gören bölümlerini gezdirecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul edecek.

- Ürdün Başbakanı Hani el Mulki'yi resmi törenle karşılayacak Yıldırım, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Başbakan Yıldırım, İzmir'de Dünya Kadınlar Günü Buluşması'na katılacak.

4- CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tokyo Camii ve Külliyesi'nin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi'nce Tandoğan yerleşkesinde düzenlenecek konferansa katılacak, SETA tarafından gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Etkin Yönetim, Güçlü Demokrasi" başlıklı "Bakana Sorun" etkinliğinde diplomat ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

6- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlenecek "AFAD Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası" lansmanına katılacak.

7- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.

8- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 15 Temmuz gazisi kadınlar ve kadın şehitlerin yakınlarının katılımıyla anma programı düzenleyecek.

9- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen “Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” törenine katılacak.

10- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, konfederasyon ve STK başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla TOBB'da yapılacak, "Üreten Türkiye Konuşuyor" toplantılarının tanıtımına katılacak.

11- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2016" bülteni ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin İşgücü Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

12- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hamburg kentinde Avrupalı Türklerle bir araya gelecek, halka hitap edecek.

13- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Napoli-Real Madrid ve Arsenal-Bayern Münih maçları oynanacak.