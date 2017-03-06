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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

06 Mart 2017 08:58

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. 

2- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başkent Paris’teki Versailles Sarayı'nda Almanya, İspanya ve İtalya başbakanlarının katılacağı dörtlü gayri resmi liderler zirvesi düzenleyecek, zirve sonrası liderler ortak basın açıklaması yapacak.

3- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta, Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor, Antalyaspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

7- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta, Anadolu Efes-TOFAŞ, Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş müsabakalarıyla sona erecek.

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