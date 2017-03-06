Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
2- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başkent Paris’teki Versailles Sarayı'nda Almanya, İspanya ve İtalya başbakanlarının katılacağı dörtlü gayri resmi liderler zirvesi düzenleyecek, zirve sonrası liderler ortak basın açıklaması yapacak.
3- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
6- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta, Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor, Antalyaspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.
7- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta, Anadolu Efes-TOFAŞ, Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş müsabakalarıyla sona erecek.