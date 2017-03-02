Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da "15 Temmuz Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

- Özlü, Gümüşova ilçesini ziyaret ederek tablet dağıtım törenine katılacak, Cumayeri Belediyesini ziyaret edecek, halk oylamasına ilişkin kampanyanın lansmanına iştirak edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Engelliler Merkezi'nde EURECERT sertifika törenine ve AKP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansına katılacak.

5- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fransa'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Strazburg binasının açılışını yaparak basın toplantısı düzenleyecek, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Strazburg'daki merkezinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşecek.

- Bozdağ, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşacak.

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.

7- TÜİK, geçen yıla ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklayacak.

8- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

10- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank-Real Madrid maçları yapılacak.