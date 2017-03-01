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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

01 Mart 2017 08:45

1- Cumhurbaşkanı ​Pakistan'da

- Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılacak ve zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. 

- Yıldırım, Amasya Yavuz Selim Meydanı ile Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek ve valilikleri ziyaret edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "çalışma hayatında seferberlik" kapsamındaki İstihdam Zirvesi'ne katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gazetecilere cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının temsilcilerini dinleyecek.

6- TÜİK, 2015 yılı girişimcilik istatistiklerini açıklayacak.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

9- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor-Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçları yapılacak.

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