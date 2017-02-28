Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çeşitli temaslarda bulunacağı Pakistan'a hareket edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'i kabul edecek.

3- AKP, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

4 - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olacak.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "28 Şubat Darbesi, Toplumsal Etkileri ve Yeni Anayasa Süreci" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak, Bafra'da "İlçe Danışma Meclisi Toplantısına" katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmasında "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni anlatacak.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.



7-Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret istatistiklerini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin inşaat işgücü girdi endekslerini açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak ve burada bir konuşma yapacak.

9- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

11- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.