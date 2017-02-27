T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

27 Şubat 2017 08:41

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

3- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- TÜİK geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri ile Ticaret ve Hizmet Endekslerini, bu yılın şubat ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıklayacak.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın son maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Arena'daki derbide karşı karşıya gelecek.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Muratbey Uşak-Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş-Trabzonspor Medical Park müsabakalarıyla tamamlanacak.

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24