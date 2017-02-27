Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Beylerbeyi Sarayı'nda kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

3- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- TÜİK geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri ile Ticaret ve Hizmet Endekslerini, bu yılın şubat ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıklayacak.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın son maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Arena'daki derbide karşı karşıya gelecek.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Muratbey Uşak-Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş-Trabzonspor Medical Park müsabakalarıyla tamamlanacak.