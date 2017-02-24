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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

24 Şubat 2017 08:54

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, valilik önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Çevre Projeleri Açılış Töreni'ne katılacak.

3- TÜİK, ocak ayı konut satış istatistiklerini ve 2016 yılı aralık ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

4- BM gözetimindeki Suriye görüşmelerinin ikinci gününde BM Suriye Temsilcisi Staffan De Mistura, Beşşar Esed yönetimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

7- Hac kurası çekiliyor

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek 2017 yılı hac kura çekimine katılacak.

8- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası Çaykur Rizespor-Kayserispor ve Kasımpaşa-Bursaspor maçlarıyla başlayacak. 

9- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'de yapılacak.

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