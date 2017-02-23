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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

23 Şubat 2017 08:54

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 5. Toplantısı'na katılacak. 

- Yıldırım, anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısının ardından Pakistan Başbakanı Şerif onuruna öğle yemeği verecek.

- Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

3- Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde TBMM'nin zarar gören kısımlarını ziyaret edecek. 

4- Birleşmiş Milletler gözetimindeki Suriye konulu görüşmeler başlayacak.

- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriyeli taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

7- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları oynanacak.

- Osmanlıspor-Olympiakos ve Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçları yapılacak.

8- Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasında Fenerbahçe-Olympiakos ve Kızılyıldız MTS-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.

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