Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 5. Toplantısı'na katılacak.
- Yıldırım, anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısının ardından Pakistan Başbakanı Şerif onuruna öğle yemeği verecek.
- Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
3- Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde TBMM'nin zarar gören kısımlarını ziyaret edecek.
4- Birleşmiş Milletler gözetimindeki Suriye konulu görüşmeler başlayacak.
- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriyeli taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.
7- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları oynanacak.
- Osmanlıspor-Olympiakos ve Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçları yapılacak.
8- Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasında Fenerbahçe-Olympiakos ve Kızılyıldız MTS-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.