Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif onuruna akşam yemeği verecek.
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluşacak.
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.
4-TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
5- TÜİK, şubat ayı sektörel güven endeksini ve 2016 yılı yaşam memnuniyet araştırması sonuçlarını açıklayacak.
6- Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yarın başlaması beklenen Suriye konulu görüşmelerin 4. turuna ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
9- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını cevaplandıracak.
10- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesi başlayacak.
- Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
11- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla-Leicester City ve Porto-Juventus maçları oynanacak.