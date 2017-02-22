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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

22 Şubat 2017 08:50

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif onuruna akşam yemeği verecek. 

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluşacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak. 

4-TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

5- TÜİK, şubat ayı sektörel güven endeksini ve 2016 yılı yaşam memnuniyet araştırması sonuçlarını açıklayacak.

6- Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yarın başlaması beklenen Suriye konulu görüşmelerin 4. turuna ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

9- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını cevaplandıracak. 

10- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesi başlayacak.

- Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımıyla Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla-Leicester City ve Porto-Juventus maçları oynanacak.

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