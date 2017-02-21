Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜSİAD üyelerini kabul edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, parti genel merkezinde AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- AKP, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılacak. (Afyonkarahisar/10.00)​

5- TBMM Genel Kurulunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek, müzakere heyeti ve heyetler arası çalışma toplantısına katılacak.

- Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

9- Darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davaya, Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıyor.

10- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Almanya'nın Fraport Skyliners takımını konuk edecek.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City-Monaco ve Bayer Leverkusen-Atletico Madrid maçları yapılacak.