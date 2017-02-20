Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Senatör John McCain'i kabul edecek, Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.
2- TÜİK, ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini ve şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.
3- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
6- Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlanacak.