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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

20 Şubat 2017 08:38

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Senatör John McCain'i kabul edecek, Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak. 

2- TÜİK, ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini ve şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

3- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6- Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlanacak. 

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