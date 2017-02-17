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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

17 Şubat 2017 08:39

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak. 

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT'de yayınlanacak "Payitaht Abdülhamid" dizisinin Çırağan Sarayı'ndaki tanıtım toplantısına iştirak edecek.

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Münih Güvenlik Konferansı gece oturumu ile Mercator Vakfı Türkiye etkinliğine katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu 5. Toplantısı'na ve Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması ödül törenine iştirak edecek.

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şubat ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısının son gün oturumlarına katılacak, Münih'te ikili görüşmelerde bulunacak.

6- "Suriye Fikirdaş Ülkeler"grubundaki Türkiye, ABD, Almanya, Fransa ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları Almanya'da bir araya gelecek.

7- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) müsabakalar sona erecek.

8- Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak. 

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