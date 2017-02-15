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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

15 Şubat 2017 08:42

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılanacak. 

- Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Erdoğan, Al-Sani tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

2- AKP MYK, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

3- TÜİK, kasım ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

4- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek. 

8- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), devam ediyor. 

9- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih-Arsenal ve Real Madrid-Napoli maçları oynanacak.

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