Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Erdoğan, Al-Sani tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.
2- AKP MYK, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
3- TÜİK, kasım ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.
4- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.
5- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.
7- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek.
8- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), devam ediyor.
9- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih-Arsenal ve Real Madrid-Napoli maçları oynanacak.