Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Vekili Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz'i kabul edecek.

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Katar'a geçerek, eski Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Sani ile görüşecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, ODTÜ Teknokent'te 5G Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

3- AK Parti, CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

6- TÜİK, 2016 yılının 4. çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiğini, aralık ayına ilişkin sanayi ciro endeksini ve bu yılın ocak ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

7- Fırat Kalkanı Harekatı ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Başkanlık binasında, SGK ile PTT arasındaki Banka Promosyonu Protokolü İmza Törenine katılacak.

9- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), devam ediyor.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 2 maçla başlayacak.

- Benfica-Borussia Dortmund ve Paris Saint Germain-Barcelona maçları oynanacak.