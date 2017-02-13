Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahreyn’de

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Başbakanı Khalifa bin Salman Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife’yi kabul edecek.

- Erdoğan, Uluslararası Barış Enstitüsü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi tarafından düzenlenecek konferansta katılımcılara hitap edecek.

- Bahreyn Başbakanı Khalifa bin Salman Al Halife tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Bahreyn El-Fetih Camii ile Kur’an Müzesi’ni ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK'ya başkanlık edecek.

4- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde yarışmalar başlayacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Gaziantepspor ile Adanaspor, Gaziantep Arena'da karşı karşıya gelecek.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Doğuş, Banvit-Galatasaray Odeabank müsabakalarıyla tamamlanacak.