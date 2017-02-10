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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

10 Şubat 2017 08:18

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısının açılışında konuşacak. 

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Ulu Cami'de cuma namazını kılacak, AKP İl Danışma Meclisi'ne katılacak, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği toplantısında bulunacak.

4- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB merkez binada "50 bin TL Faizsiz Kredi Desteği" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

5- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da,Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. toplantısına katılacak. 

- Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, AA muhabirlerinin objektifinden FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan "15 Temmuz'da Türkiye'de ne oldu?" başlıklı serginin açılışını yapacak.

7- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

8- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor. 

10- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe ve Barcelona Lassa-Galatasaray Odeabank maçları yapılacak.

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