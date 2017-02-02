T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

02 Şubat 2017 08:39

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul edecek, turizm sektör temsilcileri ile buluşacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara JW Marriott Hotel'de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek, Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Ünye İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak. 

- Kurtulmuş, Fatsa'da şehit ailesini ziyaret edecek, yerel medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 81 ilden gelen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları ile referanduma hazırlık toplantısı gerçekleştirecek.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

7- Basketbol THY Avrupa Ligi 21. haftasında Fenerbahçe-CSKA Moskova ve EA7 Emporio Armani Milan-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak. 

8- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek. 

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24