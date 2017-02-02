Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul edecek, turizm sektör temsilcileri ile buluşacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara JW Marriott Hotel'de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek, Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Ünye İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

- Kurtulmuş, Fatsa'da şehit ailesini ziyaret edecek, yerel medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 81 ilden gelen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları ile referanduma hazırlık toplantısı gerçekleştirecek.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

7- Basketbol THY Avrupa Ligi 21. haftasında Fenerbahçe-CSKA Moskova ve EA7 Emporio Armani Milan-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.

8- Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.