Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Sivas Senatörü Hüseyin Öztürk için TBMM ve sonrasında Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Meyra Palace Otel'de "Devlet Koruması Altında Kalmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmeleri Kura Töreni"ne katılacak.

6- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısına ve protokol imza törenine katılacak, Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ile basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye-Fransa Yuvarlak Masa CEO Toplantısı’na iştirak edecek

7- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vefat eden annesi Ayşe Tüfenkci'nin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına ve şehir mezarlığındaki defin törenine katılacak.

8- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2017-I" raporunun tanıtımı toplantısında sunum yapacak.

9- TÜİK, 2016 yılı dış ticaret, turizm ve nüfus istatistiklerini paylaşacak.

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga ile görüşecek, iki bakan "İkili Hava Ulaştırma Anlaşması" ile "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalayacak.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.

12- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.



13- Futbolda 2. transfer ve tescil dönemi sona erecek.

14- Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi İstanbul'da yapılacak.