Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.
3- Terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
5- Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Atiker Konyaspor, Adanaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.
6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta TOFAŞ-Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.