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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

27 Ocak 2017 08:45

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "Şehircilik Şurası Açılış Toplantısı"na katılacak, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'na iştirak edecek.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

4- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Töreni'ne katılacak. 

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomi muhabirleriyle bir araya gelecek.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, EMİTT 2017 Turizm Fuarı'na katılacak. 

7- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında CSKA Moskova-Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş-Zalgiris maçları yapılacak.

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