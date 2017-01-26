Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Bilkent Oteli'nde yapılacak Adli Veri Bankası tanıtım törenine ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenecek Dünya Gümrük Günü kutlama programına katılacak.
2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Veri Bankası Projesi tanıtım toplantısına katılacak.
4- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
5- Yunanistan Yüksek Mahkemesi, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını açıklayacak.
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.
7- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, düzenleyeceği basın toplantısıyla "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)" ile ilgili detayları açıklayacak.
8- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları, oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek.
- Yeni Amasyaspor-Göztepe, Şanlıurfaspor-Gaziantepspor, Darıca Gençlerbirliği-Boluspor, Trabzonspor-Atiker Konyaspor ve Kayserispor-Beşiktaş maçları yapılacak.
9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank derbisine sahne olacak.