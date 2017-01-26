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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

26 Ocak 2017 08:45

1- Başbakan Binali Yıldırım, Bilkent Oteli'nde yapılacak Adli Veri Bankası tanıtım törenine ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenecek Dünya Gümrük Günü kutlama programına katılacak.

2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. 

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adli Veri Bankası Projesi tanıtım toplantısına katılacak.

4- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek. 

5- Yunanistan Yüksek Mahkemesi, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını açıklayacak. 

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

7- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, düzenleyeceği basın toplantısıyla "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)" ile ilgili detayları açıklayacak. 

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları, oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

- Yeni Amasyaspor-Göztepe, Şanlıurfaspor-Gaziantepspor, Darıca Gençlerbirliği-Boluspor, Trabzonspor-Atiker Konyaspor ve Kayserispor-Beşiktaş maçları yapılacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank derbisine sahne olacak.

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