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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

25 Ocak 2017 08:36

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

3- TÜİK, ocak ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Ziraat Türkiye Kupası 6. haftasında 6 maç oynanacak. 

- Fenerbahçe ile Amed Sportif Faaliyetler, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda; Ümraniyespor ile Bursaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda; Menemen Belediyespor ile Gençlerbirliği,

Menemen İlçe Stadı'nda; Sivasspor ile Medipol Başakşehir, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda; Osmanlıspor ile Kırklareli Spor, Osmanlı Stadı'nda; Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa 

Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. 

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-MHP Riesen ve Bakken Bears-Banvit maçları yapılacak. 

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